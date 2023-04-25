living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بـ"صفة أمنية"... عصابة "خطرة" تقتحم المنازل والشركات

25
APRIL
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "منتصف ليل تاريخ 13-4-2023، أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة آلية على انتحال صفة أمنية وسلب سيارة مرسيدس لون فضي بقوة السلاح في محلة وسط بيروت".

وأضاف البيان، "حوالى الساعة السابعة صباحاً من تاريخ 13-4-2023، أقدم 3 مجهولين مقنعين على الدخول الى إحدى الشركات في محلة الدورة وسلبوا بقوة السلاح أموال من داخلها.

وتابع، "الساعة التاسعة صباحاً من تاريخ 13-4-2023 أيضا، أقدم 4 أشخاص مجهولين على الدخول الى أحد المنازل في محلة ضهور العبادية منتحلين صفة امنية، وسرقوا مصاغا بقيمة /100,000/ دولار أميركي وأموالاً وغادروا الى جهة مجهولة". 

وأكد أنه "على الفور، أعطيت الأوامر لبذل أقصى الجهود بغية كشف هوية منفّذي هذه الجرائم، وذلك بما أمكن من السرعة".

ولفت إلى أنه "بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت الى وجود ترابط بين عمليات السلب كون العصابة التي نفّذتها هي ذاتها. وبمقاطعة هذه العمليات مع عمليات سلب سابقة قيد المتابعة في الشعبة، تبيّن أن أفراد العصابة المذكورة يقيم أفرادها داخل مخيّم شاتيلا الذي ينطلقون منه لتنفيذ عملياتهم، بعدها يتوارون عن الانظار داخل المخيّم المذكور، كما تمكّنت هذه الشعبة من تحديد كامل هوية أفراد العصابة، ومن بينهم: ع. ح. (مواليد عام 1985، فلسطيني) الرأس المدبّر ع. ع. (مواليد عام 1976، لبناني) وهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وسرقة وانتحال صفة امنية، ومن الاشخاص الخطرين ومسلحين بصورة مستمرة.

وشدّد البيان، أنه "بناء عليه، وضعت خطة لتوقيفهما، وكلّفت القوة الخاصة في شعبة المعلومات للعمل على تنفيذها".

وأشار إلى أنه "بتاريخ 16-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة استمرّت لـ/3/ أيام متواصلة، تمكّنت هذه القوة من تنفيذ كمين محكم في محلة المدينة الرياضة أسفر عن توقيفهما على متن السيارة المسلوبة، وضبطت بحوزتهما مسدسًا حربيًّا وأدوات تستخدم في تنفيذ عمليات السلب والسرقة".

وأضاف، "باستماعهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /15/ عملية سلب وسرقة من خلال انتحال صفة أمنية طالت مواطنين وشركات ومنازل في مناطق: وسط بيروت - الحازمية - ضهور العبادية - الدورة - القنطاري - زوق مصبح - الجناح - كورنيش النهر - زوق مكايل - الجميزة - الضبية - جدرا – خلدة".

ووفق البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقهما، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".

وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورتهما، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال على الخط الساخن التابع لشعبة المعلومات1788 - والتوجه الى فرع التحقيق في مبنى الشعبة المذكورة الكائن في ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري) – الاشرفية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   