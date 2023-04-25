بالأرقام... إرتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك!

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023، سجل ارتفاعا وقدره 33,27 % بالنسبة لشهر شباط 2023. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 32 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 33,57 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 38,54 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 34,68 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 25,65 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 27,11 %



وذكرت ان "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023 سجل ارتفاعا وقدره 263,84 % بالنسبة لشهر آذار 2022".



ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.