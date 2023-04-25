منخفض جوي قادم فجر هذا اليوم

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الأمطار عائدة..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات بخاصة شمال البلاد و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في المناطق الداخلية والجبلية.

وجاء في النشرة:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة وذلك حتى فجر يوم الجمعة ،حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة، يؤدي الى طقس متقلب وماطر احيانا ويستمر حتى الاثنين بحيث ينحسر تدريجيا، ويعود الطقس الى الاستقرار.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة الدنيا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، مع بقاء الأجواء الباردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى ، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات بخاصة شمال البلاد، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في المناطق الداخلية والجبلية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليل الخميس/الجمعة مع اقتراب تأثير المنخفض الجوي.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ( بمعدل 4 درجات ) بخاصة جنوب البلاد، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع اقتراب المنخفض الجوي خلال النهار مع حدوث برق ورعد اعتبارا من بعد الظهر ، كما تنشط الرياح لحدود ال 60 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل.