"غداً ستكون هنالك أسلحة في مخيماتهم".. السّيّد: توطين بكل معنى الكلمة!

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غرّد اللواء النائب جميل السّيّد في حسابه عبر تويتر وقال: "نحن آخر من يمكن إتهامه بالعنصرية ولا سيما ضد السوريين، ومع ذلك فإنّ قضية النازحين هي أكبر وأخطر من أن يتحمّلها لبنان على المدى القصير والبعيد!"

وأكمل: "وما تفعله بعض دول الغرب هو توطين بكل معنى الكلمة في الوقت الذي تسهّل فيه هجرة المسيحيين من لبنان."

وأضاف السّيّد: "وكل زعيم لبناني ساكت حتى الآن هو متآمر".

وأردف: "سبعة مدارس مخصصة للنازحين يجري بناؤها في عدة مناطق، كل بناء من ثلاث طوابق وكل طابق ٦٠٠ متر مربع، مع ملاعب وغيرها!"

وأكمل: "وزارة التربية ملزمة بتعليمهم المنهاج الدراسي اللبناني وليس المنهاج السوري، وهذا معناه ان الخطة بأن لا يعودوا ابداً الى بلدهم!"

وختم يقول: "وغداً ستكون هنالك أسلحة في مخيماتهم."