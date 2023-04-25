خاص - مسؤولون كتائبيون يشكّكون بدور مقرّب من ميقاتي: لمصلحة من الترويج والتشويش؟

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خاص tayyar.org -

يشكو مسؤولون في حزب الكتائب اللبنانية من أن أحد العاملين في فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوحي بوجود اتجاهين متضاربين في الحزب حيال الموقف من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.



ويقول المسؤولون الكتائبيون، وهم من المستوى القيادي، إن المقرب من ميقاتي يغذّي شائعات تقوم على أن ثمة جناحا كتائبيا غير مقتنع بقرار النائب سامي الجميل الرافض كليا لانتخاب فرنجية، ويحضّ على التمرّد على هذا القرار. وإذْ يجزم هؤلاء بعدم صحة هذا الأمر، يسألون: لمصلحة من هذا الترويج؟ وما هي المهمّة الميقاتية الموكلة إلى هذا المروِّج ليقوم بما يقوم به من تشويش؟