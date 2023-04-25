عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 نيسان 2023

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النهار: الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون
الديار: عرقلة أميركية لـ «المبادرة الفرنسية» وحزب الله يحذر من الفوضى
مخاوف من انفجار ملف النازحين أمنياً!
نداء الوطن: سيف العقوبات الغربية يطال سوريا وإيران مجدّداً
اللبنانيون القادمون من السودان في بيروت اليوم... و"هجوم" نيابيّ على حزب الله من خلدة
الأنباء الكويتية: توقعات بصعود جديد للدولار لتغطية مليارات الليرات التي قررتها الحكومة لزيادة الرواتب
جعجع ينفي أي انفراج قريب على مستوى الملف الرئاسي
الشرق الأوسط السعودية: غوتيريش يحذر من حرب سودانية «تبتلع المنطقة»
تثمين دولي للدور السعودي... وقلق غربي من «فاغنر»... ومستشفيات الخرطوم تحوّلت مدافن مفتوحة