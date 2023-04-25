عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 25 نيسان 2023

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النهار: الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون

الديار: عرقلة أميركية لـ «المبادرة الفرنسية» وحزب الله يحذر من الفوضى

مخاوف من انفجار ملف النازحين أمنياً!

نداء الوطن: سيف العقوبات الغربية يطال سوريا وإيران مجدّداً

اللبنانيون القادمون من السودان في بيروت اليوم... و"هجوم" نيابيّ على حزب الله من خلدة



الأنباء الكويتية: توقعات بصعود جديد للدولار لتغطية مليارات الليرات التي قررتها الحكومة لزيادة الرواتب

جعجع ينفي أي انفراج قريب على مستوى الملف الرئاسي



الشرق الأوسط السعودية: غوتيريش يحذر من حرب سودانية «تبتلع المنطقة»

تثمين دولي للدور السعودي... وقلق غربي من «فاغنر»... ومستشفيات الخرطوم تحوّلت مدافن مفتوحة