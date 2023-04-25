الأنباء الكويتية: وضاح الصادق: ما فات الشيخ قاسم هو ان زمن فرض المعادلات الأحادية ولى إلى غير رجعة

A + A -

الأنباء الكويتية: رد النائب وضاح الصادق على كلام نائب الأمين العام ل‍حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه: ان «البلد أمام مرشحين لا ثالث لهما، فرنجية والفراغ، ودعوته بالتالي لاختيار الأقرب بينهما إلى الفوز بالرئاسة»، فلفت الصادق إلى أن ما فات الشيخ قاسم هو ان زمن فرض المعادلات الأحادية ولى إلى غير رجعة، ولم يعد فريق الممانعة، بفعل تبدل موازين القوى في مجلس النواب، قادر على فرض مرشحه لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا، ناهيك عن وجود قرار حاسم بعدم العودة إلى المرحلة التي أودت بالبلاد إلى الانهيار والفلتان والتسيب على المستويات كافة.