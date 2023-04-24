مقدمة الOTV:

بعد موجة التفاؤل المصطنعة، عاد الملف الرئاسي الى النقطة الصفر، وتبخرت وعود المنجمين السياسيين في لبنان حول مفاجآت مرحلة ما بعد الاعياد.

وجاءت المواقف السياسية التي اطلقها سمير جعجع في الساعات الاخيرة لتؤكد المؤكد: السعودية لم تعط الضوء الاخضر لسليمان فرنجية، على عكس ما سوق البعض، والموقف المسيحي الجارف على حاله من مرشح الفرض.

وفي المقابل، تواصل الاستفزاز غير المفهوم ولا المبرر، من خلال المواقف غير المدروسة، المشوبة بعيب الفوقية في الشكل، والانقضاض على الميثاق من حيث المضمون.

اما المطلوب حتى يتم انتخاب رئيس فهو مجددا على الشكل الآتي:

اولا، ان يكون المرشح صاحب تمثيل ميثاقي في الوسط المسيحي، اي ان يكون حاصلا على دعم الكتل المسيحية الاساسية في مجلس النواب.

ثانيا، ان يحظى المرشح المذكور بمقبولية على المستوى الوطني والا يشكل تحديا لأي من المكونات.

ثالثا، ان يكون صاحب توجه اصلاحي واضح، لا تعبيرا وقحا عن التمديد ست سنوات لمنظومة الفساد.

رابعا، ان يمتلك خارطة طريق محددة للخروج من الازمة، يتعاون على تنفيذها مع الحكومة ومجلس النواب.

خامسا، ان يكون قادرا على استقطاب الالتفاف الاقليمي والدولي لتأمين الرعاية اللازمة للخروج من الازمة.

اما عدا ذلك، فدوران في الحلقة المفرغة نفسها بين فرض من جهة وتحد من جهة اخرى، وهو ما لن ينتج بطبيعة الحال الا تمديدا للفراغ.