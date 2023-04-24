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المجلس العام الماروني في ذكرى المجاعة: لإستخلاص العِبر من الماضي واحترام التنوّع والحق في الإختلاف

24
APRIL
2023
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حيا المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، بمناسبة ذكرى المجاعة التي ضربت لبنان خلال الحرب العالمية الأولى بين الأعوام ١٩١٥ - ١٩١٨، "أرواح ضحاياها، الذين سقطوا بفعل الجوع والحصار التمويني المجرم، والذي أعطته الكنيسة المارونية آنذاك تسمية كافنو – KAFNO، كحدثٍ يوازي بقساوتِه "إبادة جماعية" تاركةً جرحًا عميقًا في تاريخ لبنان الحديث".

وقال في بيان: "حين اجتاحت المجاعة جبل لبنان وساحله وصولاً إلى المناطق الشمالية وبيروت، حصدت ثلث اللبنانيين شهداء، وثلثهم مهاجرين، في ظاهرة تعكس هجرةً مسيحيةً جماعية تتقاطعُ ومسار تيئيس الشعب المسيحي في الشرق. أما نحن، فسُلالة الثلث الذي بَقِيَ صامدًا وحاملو رسالتِه. لذلك، يعتبر المجلس هذه المأساة الإنسانية ذكرى وطنيةً بإمتياز، كَونَ ضحاياها من مختلف الطوائف، وتحمِلُنا على التوقّف عند معانيها ومدلولاتها لإستخلاص العِبر من الماضي الأليم، وتعميق الثقافة الإنسانية واحترام التنوّع والحق في الإختلاف في إطار وحدة وطنية جامعة وثابتة".

وأعلن المجلس العام الماروني تضامنه "مع إخواننا الأرمن والسريان في ذكرى المجازر التي طالتهم أيضًا في الفترة الزمنية عينها، والتي يحيون ذكراها في ٢٤ نيسان من كل عام".

 

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