living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شيخ العقل تلقى معايدات الفطر من رؤساء ومراجع روحية وسفراء والتقى السعد

24
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى سلسلة اتصالات وبرقيات معايدة بالفطر المبارك، أبرزها من: الرؤساء ميشال سليمان، سعد الحريري وحسان دياب، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وسفراء: فرنسا آن غرييو، قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، اليمن عبدالله عبد الكريم الدعيس، المغرب محمد كرين، منظمة فرسان مالطا في لبنان فرنسوا أبي صعب، المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد كميل باقر، السفير السابق بسام طرباي، قائد اليونيفيل اللواء ارولدو لازار، ممثل "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان علي فيصل، النائب السابق علي عسيران، الوزير السابق وديع الخازن، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.

وتلقى تهاني كلا من: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، المتروبوليت دانيال كوريه، العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الشيخ فايز سيف، رئيس الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت فيصل بدر الدين سنو، مدير مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الشيخ أحمد دندن، رئيس الجامعة الانطونية الأب ميشال جلخ، العلامة الشيخ حسين شحادة، ممثل الكنيسة الأرمنية الارثوذكسية في الهيئة الوطنية للحوار الدكتور جان سلمانيان، ممثل الطائفة الأشورية الاب ياترون كوليانا، الارشمندريت الياس صليبا، رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، الدكتور نبيل قسطنطين، دار الايتام الاسلامية وجمعية التعليم الديني الإسلامي، رئيس "أكاديمية الحوار الدولية" الدكتور زياد فهد ومنسق اللجنة لـ"اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" ناجي الخوري، الأب ايلي كيوان والأب فادي ثابت.

إضافة الى العميدين انطون انطون ويوسف مدور، رئيس فرع الأمن القومي في الجيش العقيد وجدي دمج والعقيد غانم هاني، رئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى روجيه العشي، الشيخ شادي بو مرعي من جبل محسن، الدكتور هشام قبرصلي من جامعة الحريري، الدكتور انطوان سعد من جامعة الحكمة، الدكتور ميشال كعدي، الدكتور نعيم روادي والدكتور هنري العويط، الصحافي قاسم قصير، الصحافي هيثم زعيتر المحامي يوسف لحود، زاهي جبرايل، جمال الحسامي، رينيه كرم، نقولا حنا، يوسف مرتضى، مرحب حمية، بيتر فلو ومدير "الشرق لحوار الحضارات" ايلي سرغاني.

وللغاية عينها، أجرى الشيخ ابي المنى اتصالين، بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.

السعد

واستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه للمناسبة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب راجي السعد، مهنئا بالعيد، مقدرا "الدور الذي يلعبه سماحة الشيخ ابي المنى على المستويين الروحي والوطني وتعزيز الوحدة بين ابناء الجبل".

واستقبل وفدا من "الحركة الثقافية لبسكنتا والجوار"، ضم فرنسوا حبيقة وجاد أيوب وأمين قاصوف وجوزيف غانم.

واستقبل ايضا مشايخ وفاعليات اهلية واجتماعية عدة مهنئة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   