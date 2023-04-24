شيخ العقل تلقى معايدات الفطر من رؤساء ومراجع روحية وسفراء والتقى السعد

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تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى سلسلة اتصالات وبرقيات معايدة بالفطر المبارك، أبرزها من: الرؤساء ميشال سليمان، سعد الحريري وحسان دياب، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وسفراء: فرنسا آن غرييو، قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، اليمن عبدالله عبد الكريم الدعيس، المغرب محمد كرين، منظمة فرسان مالطا في لبنان فرنسوا أبي صعب، المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان محمد كميل باقر، السفير السابق بسام طرباي، قائد اليونيفيل اللواء ارولدو لازار، ممثل "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان علي فيصل، النائب السابق علي عسيران، الوزير السابق وديع الخازن، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.

وتلقى تهاني كلا من: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، المتروبوليت دانيال كوريه، العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الشيخ فايز سيف، رئيس الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت فيصل بدر الدين سنو، مدير مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الشيخ أحمد دندن، رئيس الجامعة الانطونية الأب ميشال جلخ، العلامة الشيخ حسين شحادة، ممثل الكنيسة الأرمنية الارثوذكسية في الهيئة الوطنية للحوار الدكتور جان سلمانيان، ممثل الطائفة الأشورية الاب ياترون كوليانا، الارشمندريت الياس صليبا، رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، الدكتور نبيل قسطنطين، دار الايتام الاسلامية وجمعية التعليم الديني الإسلامي، رئيس "أكاديمية الحوار الدولية" الدكتور زياد فهد ومنسق اللجنة لـ"اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" ناجي الخوري، الأب ايلي كيوان والأب فادي ثابت.

إضافة الى العميدين انطون انطون ويوسف مدور، رئيس فرع الأمن القومي في الجيش العقيد وجدي دمج والعقيد غانم هاني، رئيس اتحاد بلديات الشوف الاعلى روجيه العشي، الشيخ شادي بو مرعي من جبل محسن، الدكتور هشام قبرصلي من جامعة الحريري، الدكتور انطوان سعد من جامعة الحكمة، الدكتور ميشال كعدي، الدكتور نعيم روادي والدكتور هنري العويط، الصحافي قاسم قصير، الصحافي هيثم زعيتر المحامي يوسف لحود، زاهي جبرايل، جمال الحسامي، رينيه كرم، نقولا حنا، يوسف مرتضى، مرحب حمية، بيتر فلو ومدير "الشرق لحوار الحضارات" ايلي سرغاني.

وللغاية عينها، أجرى الشيخ ابي المنى اتصالين، بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.

السعد

واستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه للمناسبة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب راجي السعد، مهنئا بالعيد، مقدرا "الدور الذي يلعبه سماحة الشيخ ابي المنى على المستويين الروحي والوطني وتعزيز الوحدة بين ابناء الجبل".

واستقبل وفدا من "الحركة الثقافية لبسكنتا والجوار"، ضم فرنسوا حبيقة وجاد أيوب وأمين قاصوف وجوزيف غانم.

واستقبل ايضا مشايخ وفاعليات اهلية واجتماعية عدة مهنئة.