كميّة كبيرة من المخدّرات مخزّنة داخل منزل في هذه المنطقة!

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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه, "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها".



وأضاف البلاغ, "توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بتوضيب وتخزين المخدّرات داخل منزل في محلة طريق المطار بالإضافة إلى الاتجار بها وترويجها للزبائن".



وتابع،"بنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هويتهما، والمنزل المستخدم من قبلهما لتخزين وتوضيب وتجارة وترويج المخدّرات في محلة طريق المطار، وهما كل من: م. م. (مواليد عام 1986، لبناني), ل. ب. (مواليد عام 1992، لبنانية) زوجته".

واستكمل, "بتاريخ 17-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة المنزل في محلة طريق المطار حيث أوقفتهما في داخله، وبتفتيشه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة، على الشكل التالي:



4أكياس شفافة بداخلها حبوب مخدّرة ذات ألوان مختلفة وبودرة بيضاء زنتها بالكامل حوالى 337,7 غ.



8 مظاريف نايلون تحتوي على حبوب مخدّرة ذات ألوان مختلفة زنتها بالكامل حوالى 61,3 غ



كبسولتين بلاستيكيتين بداخلهما مادة يرجّح أنها كوكايين زنتها حوالى 10,8غ



33 مظروفاً ورقياً مدوّن عليها "Net" بالأزرق زنة المظروف الواحد حوالى 1,3غ



72 مظروفاً ورقياً مدوّن عليها "Net" بالأسود زنة المظروف الواحد حوالى 1,5غ



3 علب بلاستيكية بداخلها مادة يرجّح انها كوكايين زنتها حوالى 170,8غ



علبة بلاستيكية تحتوي على محارم بداخلها مادة مخدّرة لون ابيض زنتها حوالى 25,9غ



كيس نايلون بداخله مادة يرجّح انها ماريجوانا زنته حوالى 63,4 غ



31 مظروفا بداخلها حشيشة الكيف زنة المظروف الواحد حوالى 6,2 غ



3 اكياس نايلون بداخلها حشيشة الكيف زنتها حوالى 1,710كلغ



403حبوب مخدّرة نوع ترامادول



علبة بلاستيكية بداخلها حبوب نوع ترامادول زنتها حوالى 63,2 غ



ميزان حساس، كمية من الكبسولات البلاستيكية والمظاريف الفارغة وأوراق بيضاء تستخدم في توضيب المخدّرات وهاتف خليوي".



وبالتحقيق معهما، "إعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بتخزين وتوضيب المخدرات داخل منزلهما في محلة طريق المطار، بالإضافة الى الاتجار بها وترويجها لعدد كبير من الزبائن والمروجين".



ووفق البلاغ,"أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".