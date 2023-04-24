إليكم آخر مستجدات عملية إجلاء اللّبنانيين من السودان!

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان, عن "تبلغها من سفيرة لبنان في السودان إجلاء الـ 52 شخصاً الذين قدموا بالأمس من الخرطوم على متن باص فجر اليوم الإثنين الواقع في 24 نيسان 2023، من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية وهم في طريقهم الآن إلى مدينة جدة السعودية".



وأضاف البيان, "لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ممكنًا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية".



وبهذه المناسبة، تقدم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بخالص الشكر من قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود والسفير السعودي في السودان, ومعاونيهم على كافة التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الأزمة السعودية لإجلائهم، وإستقبالهم كضيوف للملكة في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوة.