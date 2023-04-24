الشرق الأوسط السعودية: مطالبة كردية بدور عربي ينهي «المحرقة السورية»

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: القامشلي (سوريا): كمال شيخو-

طالبَ مسؤول كردي بارز في «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا جميع الدول العربية والأمم المتحدة بلعب دور إيجابي فعال لحل الأزمة السورية.

وقال بدران جيا كرد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة لـ«الشرق الأوسط»، إن كل المبادرات والجهود الدولية ومسارات الحل لإنهاء المحرقة السورية وصلت لمرحلة «الانسداد والجمود»، وإن المبادرة التي طرحتها «الإدارة» لحل الأزمة السورية «تقوم على حل سياسي شامل وتبحث عن سبل الاتفاق بين جميع السوريين وبناء علاقات مع جميع الفرقاء».



ودعا المسؤول الكردي الدول العربية للعمل بشكل حثيث وفعال لإشراك جميع الأطراف السورية في العملية السياسية، وبشكل خاص «الإدارة الذاتية» ومظلتها السياسية «مجلس سوريا الديمقراطية».

كما ناشدها إيجاد حل شامل وخلق حالة من الاستقرار داخل سوريا، مشددا على أن الإدارة «ترى أن الظروف مواتية لقيام الدول العربية بهذا الدور». وأوضح أن مناطق الإدارة الواقعة أقصى شمال شرقي البلاد ضمن جغرافية أربع محافظات سورية «تتمتع بإمكانات ومقومات سياسية وعسكرية واقتصادية هامة».



وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية قد أعلن خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرقة شمالي البلاد، في 18 من الشهر الجاري؛ عن مبادرة سياسية تهدف إلى حل سلمي ديمقراطي للأزمة السورية مبديا استعداده لإجراء لقاءات مباشرة مع الحكومة السورية، وجميع الأطراف من أجل التشاور والتباحث لدفع المبادرة وإيجاد حل شامل للأزمة الدائرة منذ عام 2011. وأوضح هذا المسؤول أن مبادرة الإدارة الذاتية «مبادرة سورية وطنية» قدمت من الداخل وتؤكد على وحدة الأراضي وتهدف إلى تفعيل وتنشيط الحوار السوري على أن يكون أساساً للحل.

وشدّد على أن المبادرة ليست بديلة عن أي مبادرة أخرى وليست على حساب مبادرات ثانية، وقال إن «هذه المبادرة تدعم المبادرة الدولية للأمم المتحدة، كما تقوي جميع المبادرات التي تهدف لحل الأزمة وإيجاد حل سياسي شامل»، منوهاً بأنها تأتي في سياق دعم جهود مكافحة الإرهاب الدولي «التي تقودها مناطقنا بدعم دولي وكذلك دعم لبرامج الدعم الإنساني التي تقودها الأمم المتحدة».



وتقوم المبادرة على تأسيس «نظام إداري سياسي تعددي لا مركزي» يحفظ حقوق جميع المكونات، على أن توزع الثروات النفطية والموارد الاقتصادية والزراعية الخاضعة لسيطرة نفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية «بشكل عادل بين كل المناطق السورية من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، بحسب البيان.

وحمل جيا كرد تركيا، تعميق أزمتها وإطالة الحرب وتفكيك أراضي البلاد ووحدتها «لأن تركيا دعمت وساندت المجموعات الإرهابية، وتدخلها كان لصرف الانتباه عن أزماتها الداخلية وتصدير مشاكلها إلى جيرانها، عبر اعتداءاتها وهجماتها واستخدامها للمجموعات الإرهابية والمرتزقة في سبيل تحقيق أهدافها».