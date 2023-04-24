الدنمارك تسحب قواتها من العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية،أول من أمس، عن سحب جميع عسكرييها الذين ارسلتهم الى العراق وسوريا بذريعة الحرب ضد تنظيم داعش.





وقالت الوزارة الدنماركية في بيان أوردته وسائل الإعلام، إن "القيادة العسكرية قررت الانسحاب والعودة إلى الدنمارك"، وزعمت "ان ذلك يرجع جزئيًا إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا".

وقال رئيس وحدة الدفاع الجوي الدنمركية جناح المراقبة الجوية، بجارك لومبورغ، إن "القوة لمواجهة التهديدات التي نراها في جوارنا المباشر اليوم أهم بالنسبة لنا".