الشرق الأوسط السعودية: مروان حماده: كفى إصراراً على فرنجية ولنفتش عن مرشح وسطي

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الشرق الأوسط السعودية: دعا أمس النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حماد إلى البحث عن مرشح وسطي.

وقال في حديث إذاعي: «الاجتماع الخماسي (بين فرنسا وأميركا ومصر والسعودية وقطر) لن يأتي باسم رئيس للجمهورية لأن الموضوع الرئاسي هو لبناني ولكن بغلاف إقليمي دولي»، مؤكداً أن «الرئيس المرتقب يجب أن يكون وسطياً، وإصلاحياً وسيادياً، وعليه العمل على إعادة الاستثمارات من أجل ازدهار لبنان».

وأضاف: «كفى إصراراً على فرنجية ولنفتش عن مرشح وسطي». كذلك رأى النائب فراس حمدان، أن هناك ضرورة «للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن «نواب التغيير سبق أن طرحوا أسماء للرئاسة قوبلت بالرفض من قبل الكتل الأخرى».