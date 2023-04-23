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لبنان لا يُحكم بالفرض!

23
APRIL
2023
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مقدمة الOTV

لبنان لا يُحكم بالفرض.
وفرض مرشح لرئاسة الجمهورية سيبقى مرفوضا من الشعب اللبناني، من حيث المبدأ، حتى ولو عاد بعض السياسيين الى نهج التنازل بعد رفع السقوف، على جري العادة… فكيف اذا كان المرشح الذي يسعى البعض الى فرضه لا يستوفي الحد الادنى من المعايير، وابرزها على الاطلاق التمثيل الشعبي والتوجه الاصلاحي.
وبنفس المنطق ايضا، لبنان لا يحكم بالتحدي. واختيار مرشح يتحدى مكونا بكامله لا يقبله اللبنانيون، الذين يأملون في ان يشكل الاستحقاق الرئاسي فرصة للخروج من الازمة، لا مناسبة لتعميقها اكثر.
اما البقاء على التشتت بين معارضين وتغييريين، والاستمرار في سياسة التخوين في حق اطراف لها تمثيلها الوازن وتاريخها النضالي المعروف، فلن يؤدي عمليا الا الى مزيد من المراوحة، فيما المطلوب مبادرة شجاعة تطرح خطة ورئيسا يحظيان بتوافق وطني عام ورعاية خارجية بلا وصاية.
فهل تحدث المفاجأة في الاسابيع المقبلة؟ لا احد يعرف الجواب، ولو ان المؤشرات الراهنة لا تفيد الا بالتمديد لفخامة الفراغ.

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