بالأسماء- هؤلاء اللبنانيون تمّ اجلاؤهم من السودان!

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تبلغ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا الى نقطة التجمع أمام فندق روتانا- الخرطوم فجر اليوم الاحد الموافق ٢٣ نيسان ٢٠٢٣، قد تمت بنجاح حيث وصلت القافلة بسلام الى فندق كورال في مدينة بورسودان في رحلة برية أستغرقت عدة ساعات.

وأسماء الموجودين في الباص هي:

مريم شمص

حسين محمد شمص

رودي الهبر

بول الهاشم

عباس غدار

حبيب علاء الدين

عبد الرحمان اسماعيل

معن عبيد

ادم اسماعيل

خالد الحميدي

فاطمة العزو

محمد عائشة

سندس عمران

تسنيم عائشة

ريناد عائشة

صهيب عائشة

علي مظلوم

مرعي عبد الفتاح

وليد العبيد

مايا شاتيلا

رناد نحفاوي

ميرا نحفاوي

ريم نحفاوي

مرزوق نحفاوي

لؤي نحفاوي

سوزان الكلي

نور مظلوم

ليا بلوق

جاد بلوق

علي بلوق

احمد شمص

حسين احمد شمص

ديالا رباح

مريم جواد

حسان عطية

امير عطية

ريم اسماعيل

عمر عبدالعال

انتصار عبد العادل

ياسمين عبدالعال

رفيدة عبد العال

مصطقفى عبد العال

علي عبد العال

مرعي عبد الفتاح

عدنان ديوب

علي ديوب

سارة ديوب

احلام هديو

سوسن نعيان

لين حمودي

احمد محمود حسين

بالاضافة الى ثلاثة أسماء وصلوا بمفردهم الى مدينة بورسودان و هم:

طارق عبلة

عبد المنعم سلمان

محمد درغام