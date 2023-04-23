تضارب بالسكاكين في الضنية وسقوط جرحى!

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أصيب 4 أشخاص خلال إشكال فردي في بلدة بيت زود ـ الضنية، بعدما سبقه إشكال مماثل يوم أمس، قبل أن يتجدد اليوم حيث تطور إلى تضارب بالأيدي والسكاكين.



وقد عمل عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة على نقلهم إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقلهم لاحقاً بسبب إصاباتهم البالغة وخطورة وضعهم الصحي إلى مستشفيات طرابلس الحكومي والإسلامي الخيري في طرابلس، والسيدة في زغرتا، لتلقي العلاج اللازم. وأفيد أن أحد المصابين أدخل إلى غرفة العناية الفائقة.



وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الإشكال الذي لم تعرف أسبابه بعد.