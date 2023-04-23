ترزيان: المجتمع الدولي صامت عن أكبر وصمة عار في القرن العشرين

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غرّد النائب هاكوب ترزيان في حسابه عبر تويتر وقال: "١٠٨ عاماً وأجدادنا القديسون في القبور الجماعية لم يستكينوا الى اليوم و١٠٨ عاماً والمجتمع الدولي صامت عن أكبر وصمة عار في القرن العشرين، إبادة جماعية لشعب يعشق الحياة والأحداث تتكرر في أرتساخ كما في ١٩١٥ كما اليوم، والمجتمع الدولي صامت لمصالح تجارية بحتة."

وأضاف: "نقولها للمرة ال١٠٨، نحنُ شعب لم يستكين طيلة ١٠٨ عاماً وسنبقى نطالب باعتراف المجرمة تركيا العثمانية بارتكابها أفظع إبادة جماعية، ٢٤ نيسان ١٩١٥ تاريخ يُندى له الجبين وإن ظنت تركيا المجرمة أنها تستطيع تكرار جرمها هي والأذري المحتل والمرتكب للمجازر بحق الشعب الأرمني الأبي في أرتساخ."

وأكمل: "٢٤ نيسان٢٠٢٣ هذا الشعب يبقى حيّاً ولن يموت وإلى المجتمع الدولي نقول لن نقبل أبداً أن تكون حقوق الإنسان وحقوق الشعب الأرمني خاضعة لمعايير تخدم مصالح دولك التجارية."

وأرفق التغريدة بهشتاغ: #معاً #أنا_مواطن #معاً_نُكمل_ولا_نستكين