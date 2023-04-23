بالصور- "رحلة" عودة اللبنانيين من السودان

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حصلت الـ"LBCI" على صور من داخل الحافلة التي تنقل اللّبنانيين الذين يتمّ اجلاؤهم من السودان اليوم الأحد.



وكان قد تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ملف اللّبنانيين الموجودين في السودان، واطمأنّ منه الى أنّ قافلة اللّبنانيين الذين تمّ إجلاؤهم من هناك باتت بأمان خارج العاصمة الخرطوم.



وفي سياق آخر، أفادت معلومات "الجديد" بأن "قافلة إجلاء اللبنانيين من السودان انطلقت عند الساعة السابعة صباحًا وذلك ضمن المرحلة الأولى لعملية الإجلاء حيث ستمرّ بثلاث مراحل لحين الوصول إلى لبنان".