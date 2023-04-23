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امتهنوا سرقة بطّاريات السيّارات... فأوقفوا بالجرم المشهود!

23
APRIL
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة بطاريات من مدينة صيدا".

ولفت إلى أنّه، "من خلال المتابعة والتحريّات، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هويّة أفراد العصابة التّي يقوم أفرادها بسرقة البطاريات وهم كلّ من: أ. ك. (مواليد عام 1965، فلسطيني)، آ. ع. (من دون أوراق ثبوتيّة)، م. ش. (من دون أوراق ثبوتيّة)".

وبنتيجة الاستقصاءات والرصد، "تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من نصب كمين محكم لهم، توقيفهم بالجرم المشهود في صيدا على متن سيّارة نوع مرسيدس، أثناء قيامهم بسرقة بطاريتين من داخل حافلة لنقل الركّاب. بتفتيشهم والآليّة، تم ضبط /5/ هواتف خلويّة، و/2/ سكيّنين". 

وبالتحقيق معهم، "اعترفوا بما نسب إليهم، وصرّحوا أنّ شريكهم يدعى: ز. ا. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو زوج (آ. ع.). وبتاريخ 18/3/2023، وبعد مراقبة دقيقة ومتابعة لأيّام عدّة، جرى توقيف هذا الأخير في صيدا".

وبالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، "اعترف بسرقة عدد كبير من البطاريات من أمام جوامع صيدا، وحسبة الخضار، وضبط بحوزته كمية صغيرة من مادة الهيرويين".

ووفق ابلاغ، "أودع الموقوفون والمضبوطات مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي لاستكمال التحقيق من قبلهم بناء على إشارة القضاء المختصّ".

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