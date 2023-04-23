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منخفض جوي ممطر متوقع الأسبوع المقبل

23
APRIL
2023
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طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومنخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع.

وفي التفاصيل:

الأحد:

- الحرارة ساحلًا بين 13 و22 درجة، بقاعاً بين 7 و20 وعلى الـ1000 متر بين 9 و19

- الجو: غائم جزئياً بسحب عالية

- الرياح: شمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين 10 و30 كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلاً بين 60 و80%

- الضغط الجوي السطحي 1011 hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23.

الإثنين: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين 12 و23 ساحلًا وبين 8 و22 بقاعاً وبين 10 و19 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و40 كم/س.

الثلثاء: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين 12  و23 ساحلاً وبين 8 و22 بقاعاً وبين 10 و19 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و40 كم/س.

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