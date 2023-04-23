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النهار: ...من باريس تطوّر الاتصالات: ...الحلّ يبدأ بانسحاب فرنجية

23
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

اعتبر مصدر سياسي معارض بارز اجتمع أخيراً بباتريك دوريل، المستشار الديبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، أن معركة المسيحيين والتغيريين هي بين انتخاب المرشح سليمان فرنجيه أو استمرار الفراغ بانتظار قبول الداعمين لفرنجيه بدخولهم في حوار حول مرشح رئاسي يكون مقبولاً من جميع اللاعبين على الساحة اللبنانية.

 

واعتبر المصدر أن منع انتخاب فرنجيه سيكون له انعكاسات على الساحة الداخلية، منوهاً بأن ذلك يعني أن الحزب لم يعد قادراً على استقطاب حلفاء من أطراف آخرين كما حصل عندما استقطب العديد منهم لانتخاب الرئيس عون.

 

وأشار المصدر - من دون الدخول في تفاصيل الدول المؤيدة أو الممتنعة - أنه لا يوجد حالياً ضغط دولي إقليمي لمنع وصول مرشح "حزب الله"، ويعود إلى اللاعبين في الداخل منع سيطرة الحزب مجدداً على الرئاسة لأن ذلك يعني استنزاف الطاقات التي يمكنها بناء الدولة وهو المعارض الأول للإصلاحات الهيكلية والبنيوية وخطة الإنقاذ التي أعدها صندوق النقد الدولي. 

النهار
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