الأنباء الكويتية: القوات اللبنانية: لن ننتخب فرنجية... ولن يؤمن النصاب لانتخابه مهما بلغت الضغوط

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

يقول النائب انطوان حتى في هذا الصدد ان تكتل الجمهورية القوية الذي هو احد اعضائه، لن ينتخب سليمان فرنجية رئيسا ولن يؤمن النصاب لانتخابه مهما بلغت الضغوط. واضاف ان كل من يدور في فلك حزب الله، لا يأخذ قراره بنفسه، بل الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله يقرر عنهم.



رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي كان آخر من التقوا المستشار دوريل في باريس، قال الجميل اعتقد ان الفرنسيين واقعيون، والفرنسيون الحريصون على لبنان كوسيط لا يفرضون علينا ولا يقررون عنا، ولا شك انهم يدرون أن الحل لا يمر بتسليم البلد الى حزب الله..