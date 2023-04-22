الخارجية تتابع إتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية إجلاء اللبنانيين من السودان

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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين والسفارات االلبنانية المعنية بأوضاع اللبنانيين الموجودين في السودان، إتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية إجلاء اللبنانيين، بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة، بناء على التنسيق والتشاور المستمر بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين، وستعلن الوزارة تباعا" عن الخطوات العملانية المتخذة في هذا المجال.

تنتهز الوزارة هذه المناسبة لشكر كل الدول الصديقة التي تساعد أو أبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين المغادرين ولإتمام هذه العملية، لا سيما المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.