أبي رميا ينفي ما أوردته "الجديد": هذا الخبر غير دقيق لإن لقاءاتي مع باتريك دوريل دورية ومتواصلة

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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر "تويتر" ردا على الخبر الذي أوردته قناة الجديد:

«هذا الخبر غير دقيق لإن لقاءاتي مع باتريك دوريل هي دورية ومتواصلة منذ زمن وليست مرتبطة باتصالاته المستمرة بمجمل القيادات اللبنانية المعنية بالملف الرئاسي.»

وكانت "الجديد" أوردت خبراً جاء فيه: «مصادر فرنسية لـ "الجديد": باتريك دوريل أعاد التأكيد على أن المبادرة الفرنسية تدور حول تسهيل انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كحل لمعضلة الرئاسة اللبنانية وتقصّد دعوة أبي رميا في رسالة مباشرة الى رئيس تياره الوزير جبران باسيل بأن التواصل معه لن يكون بالمباشر»