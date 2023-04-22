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هكذا هي القضية اللبنانية اليوم...

22
APRIL
2023
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

قضية ثقافة قبل اي شيء آخر.
هكذا هي القضية اللبنانية اليوم، مهما تعددت عناوينُها الفرعية.
ففي السيادة انها قضية ثقاقة. فإما ثقافة سيادة وكرامة وطنية واما لا شيء. ونحن في عهد اللاشيء سياديا منذ مرحلة الوصاية السورية الى مراحل الوصايات المتبدلة من العالم الى الاقليم.
وفي الدستور والقانون انها قضية ثقافة. فإما ثقاقة احترام الدستور والمؤسسات والقوانين والمهل واما لا شيء. ونحن في عهد اللاشيء دستوريا وقانونيا منذ عام 1990.
وفي الميثاق والعيش المشترك انها قضية ثقافة. فإما ثقافة شراكة ومناصفة وتوازن واما لا شيء. ونحن في عهد اللاشيء ميثاقيا، مع استثناء وحيد هو مرحلة 2016-2022.
وفي الاقتصاد انها قضية ثقافة. فإما ثقافة انتاج واما لا شيء. ونحن في عهد الريع والكسل واللاشيء منذ التسعينات… والنتيجة لا تحتمل النقاش.
وفي القضاء انها قضية ثقافة. فإما ثقافة الركون الى القضاء واما لا شيء. ونحن في عهد اللاشيء قضائيا منذ التسعينات، حتى صار قضاؤنا اليوم اوروبيا في ملفات الفساد، ومشلولا في ملف انفجار المرفأ.
وفي الاصلاح انها قضية ثقاقة. فإما ثقاقة اصلاح واما لا شيء. ونحن منذ التسعينات في عهد اللاشيء اصلاحيا، حتى بلغنا القعر الذي ما بعده قَعر، وتَرى بعضَنا لا يزالون يتعاملون مع الفاسدين بمنطق التطبيل والتزمير على اشلاء الودائع والمال العام.
وبعيدا من قضية الثقافة، قضايا عدة شغلت اللبنانيين اليوم، ابرزها الحملة المتجددة ضدة عودة النازحين، وثانيها عودة مروان خير الدين، وثالثها الجعجعة بلا طحين حول حسم المعركة الرئاسية لصالح سليمان فرنجية.

 

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