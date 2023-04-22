هكتور حجار للـtayyar.org: الجيش اللبناني ليس ميليشيا والاعلام اللبناني عليه أن يقف مع أمنه القومي

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غريس مخايل -

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار للـtayyar.org أنه لا يتم ترحيل النازحين السوريين إنما يتم ترحيل أشخاص مخلّين بالأمن ودخلوا الى لبنان خلسة وليسوا مسجلين لدى الـUNHCR.

واعتبر حجار أن ليس كلّ سوري على الأراضي اللبنانية نازحاً وما يعمل عليه الجيش والقوى الأمنية هو متابعة مثيري الشغب والمشاكل والسرقات التي تمتد على كل الاراضي اللبنانية.

وختم حجار كلامه بالقول:الجيش اللبناني ليس ميليشيا وعلى الاعلام اللبناني أن يقف مع أمنه القومي واذا كان من بعض الاشكاليات فنعالجها في الداخل ولا نعالجها في الاعلام...فلننتقل من الصفحات الصفراء ولنذهب الى تطبيق القانون.

"ما فيكن تصرخوا بس يصير في سرقات وتتهموا بعدان الأجهزة الأمنية بالميليشيوية".