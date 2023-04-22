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القومي موضحا إشكال "بيت شباب ": لتوقيف المتورطين وانزال اشد العقوبات بحقهم

22
APRIL
2023
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أوضحت عمدة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، الاشكال الذي حصل في بلدة بيت شباب المتنية، وقالت في بيان: “إن أحد المكاتب الحزبية قيد الترميم قد تعرض لمحاولتي كسر وخلع واقتحام من قبل مجموعة مسلحة تابعة لاحدى الشخصيات الملطخة أياديها بدماء الأبرياء وبمال خزينة الدولة اللبنانية والتي كان الحزب قد لفظها، حيث حاولت احتلال المبنى مطلقة النار لمدة طويلة من الوقت بطريقة عدوانية وهمجية هي الاقرب لعمل الارهاب والعصابات، الا انها فشلت في غيها وتراجعت دون ان تحقق مبتغاها. واللافت في ذلك ان شريعة الغاب قد اصبحت مسيطرة على تلك الفئة التي تتصرف بطرق خارجة عن منطق القانون والدولة وتسعى لترويع الناس والقوميين بأساليب قد ولى عليها الزمن وتتصرف متجاوزة القضاء واجهزة الدولة المعنية في ان تكون هي الحكم بين المواطنين لاستعادة الحق ان وجد”.

البيان أضاف: “ازاء ما حصل، يتقدم الحزب من أهلنا في بيت شباب بالاعتذار عما بدر من مجموعة تدعي انها “قومية” لتثبت انها عصابة منظمة، ونطالب الاجهزة الامنية والقضائية الضرب بيد من حديد لكل من خولته نفسه ان يمس امن الناس وحياتهم ويعمل على ترويعهم، ولدينا كل الثقة بمؤسسات الدولة التي سنتقدم امامها بدعوى قضائية لمحاسبة من يعتقد أنه بإمكانه أن يفرض أي أمر واقع بطرق غير شرعية وبغير ارادة القوميين وأبناء بلداتهم في أي منطقة لبنانية.كما نشكر الجيش اللبناني الذي وضع يده على الملف وعمل على اعادة الامور الى طبيعتها، ونشدد على ضرورة توقيف جميع المتورطين وانزال اشد العقوبات بحقهم في هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان”.

 

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