إلى اللبنانيين المتواجدين في السودان... بيان من "الخارجية"

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بيان من وزارة الخارجية الى اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه براً الى الحدود المصرية:



أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها، في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسؤوليتهم الشخصية براً الى الحدود المصرية، تأمل إيداع صور عن جوازات سفرهم الى سفارة لبنان في القاهرة على رقم الواتس آب التالي- القنصل إبراهيم شرارة:

٠٠٢٠١٢٢٠١١٣٢٢٢

+201220113222

ونصحت الوزارة بعدم إستعمال السيارات الخاصة للتوجه الى المراكز الحدودية، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصا" على أمنهم وسلامتهم.