خاص- إجتماع الدول الخمس قريبا في الدوحة .. وهذا ما سيبحثه!

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كشف مصدر ديبلوماسي رفيع أن مجموعة الدول الخمس المعنية بالملف الرئاسي ستجتمع في غضون أسبوعين في العاصمة القطرية.

ولفت الى أن على جدول أعمال الإجتماع مجموعة من المحاور والعناوين يسعى ممثلو الدول الخمس من خلال طرحها ومناقشتها الى الخروج بخلاصات تطبيقية وليس مجرد استعراض للمشاورات والاتصالات التي أعقبت الإجتماع الخماسي في نسخته الأولى في باريس في ٦ شباط، وضمّ ممثلين لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وتوقّع أن يقدّم ممثل فرنسا عرضا للمسعى الذي قامت بها في الأسابيع الأخيرة والعقبات التي لا تزال تعترض إنجاز صفقة سليمان فرنجية - نواف سلام. كما أن ممثل قطر سيستعرض بدوره الجهد الذي قامت به الدوحة.

وكشف المصدر أن مستوى التمثيل في الاجتماع المرتقب لم يُحسم بعد، وإن كان ثمة من اقترح أن يشارك وزراء خارجية الدول الخمس لكي تأتي الرسالة حاسمة وغير قابلة للتأويل أو لسوء الترجمة أو سوء الفهم. واستبعد في الوقت عينه دعوة إيران للمشاركة في الاجتماع.