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تفاؤل لدى القطاع السياحي... اليكم كم بلغت نسبة الحجوزات

22
APRIL
2023
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بلغت نسبة الحجوزات في لبنان في فترة عيد الفطر 70 في المائة، وهو ما يجعل القيمين على قطاع السياحة في لبنان يبدون تفاؤلاً في استعادة عافية القطاع لا سيما قطاع المطاعم.
وأعلن الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أن لبنان قادم على موسم صيف واعد، كاشفاً في حديث إذاعي عن أنّ «نسبة الحجوزات بلغت 70 في المائة»، متوقّعاً أن يُدخل عيد الفطر 500 مليون دولار. وفي حين لفت إلى أن «القطاع السياحي يُناضل وحيداً وما زال يضخ الأموال إلى البلد»، أشار إلى أن «المطاعم تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق».

 

وفي الإطار نفسه، أشار نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان خالد نزهة إلى أن 250 مؤسسة سياحية أُعيد فتحها من أصل 500 مؤسسة بعد أزمة «كورونا». ودعا نزهة إلى العمل على السياحة المستدامة كالأعراس والاستشفاء والتعليم والتجميل وليس العمل على القطعة، لافتا إلى خطورة هجرة المهنيين في هذا القطاع. وأكد «حاجة القطاع السياحي للاستقرار الأمني كي يدخل المليارات بالعملات الصعبة إلى البلد».
وكان مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان قد أعلن عن جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي لاستقبال صيف 2023. وأعلن عن افتتاح وإعادة افتتاح أكثر من 250 مرفقاً سياحياً من فنادق وبيوت ضيافة ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر، بالإضافة إلى إعادة افتتاح أكبر الملاهي الليلية في وسط بيروت بعد انفجار المرفأ عام 2020.

 

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