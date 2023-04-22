التحقيقات الإسرائيلية تؤكد أن "حزب الله" وراء "عملية مجدو"

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أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية في اختتام تحقيقاتها الرسمية أنّ "حزب الله هو الذي يقف وراء التفجير الذي وقع في مفترق مجدو، شمال البلاد، يوم 13 آذار الماضي، والذي نفذه شاب لبناني تسلل من الحدود وتمكن من الوصول إلى العمق الإسرائيلي".



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الشاب دخل إسرائيل باستخدام سلم أتاح له القفز عبر السياج الحدودي، بمساعدة من قوات الرصد التي ينشرها حزب الله على طول الحدود.



وذكرت أنّ هذه العملية تدخل في سلسلة عمليات احتكاك بادر إليها الحزب، وبلغت 250 حادثة احتكاك بين إسرائيل وبين الجيش اللبناني وحزب الله منذ بداية العام الحالي، قرب السياج الأمني وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي في الجيوب التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.







وحسب تقديرات المؤسسة الأمنية في تل أبيب، فإن إسرائيل لا تستبعد التدهور إلى حرب في المستقبل القريب، ولكن "على الرغم من تنامي جرأة حزب الله وتزايد حوادث الاحتكاك معه ومع الجيش اللبناني، يبدو أنه ليس لدينا ولا للطرف الآخر ما نربحه في هذه المرحلة من الحرب".



وكان التفجير في مجدو أسفر عن إصابة الشاب العربي من فلسطينيي 48 شرف خمايسة 22 عاماً، من بلدة سالم في منطقة وادي عارة، بجروح وصفت بالخطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج إثر إصابة تسببت بفقدانه البصر جزئياً.



وحرصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تفنيد ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان قال، قبل أيام، إنّ "الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لاستغلال ما يُعتقَد أنها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط، أثّر على معادلة الردع مع حزب الله، وجعله يزداد جرأة على تنفيذ عمليات واستفزازات".



وقالت الأجهزة الأمنية، حسب هذا التقدير، إنه "لا توجد علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل والدولة اللبنانية، وبين التفجير في مجدو".



وأضافت أنّ جولة التصعيد الأخيرة، بما في ذلك التفجير في مفترق مجدو، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان وسوريا باتجاه مواقع إسرائيلية في أعقاب أحداث الأقصى، غير مرتبطة باتفاق ترسيم الحدود، إنما "العائق الأمني الذي تبنيه إسرائيل على حدود لبنان الجنوبية يشكل ضغطاً كبيراً على حزب الله، في حين أن الاحتكاك في المنطقة الحدودية يتزايد منذ بداية العام".



في السياق، أجرى وزير الدفاع، يوآف غالانت، إحاطة أمنية للمراسلين العسكريين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال خلالها "إننا في نهاية عصر المواجهات المحدودة، وصرنا في حقبة أمنية جديدة فيها تهديد حقيقي لإسرائيل في جميع الساحات بالوقت نفسه".



وأضاف غالانت: "لقد عملنا لسنوات بناء على افتراض أنه يمكن إجراء مواجهات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في التلاشي. اليوم، هناك ظاهرة ملحوظة ومتصاعدة لتوحيد الساحات".



واتّهم غالانت إيران بأنها "القوة الدافعة" لذلك عبر توفير "الموارد والآيديولوجيا والمعرفة والتدريب لوكلائها"، وقال إن "الاعتماد المتزايد لجميع الأنظمة على إيران يجعلها تمد الحدود أمامنا وتتجرأ أكثر" على إسرائيل.



وأضاف،"إن حزب الله يتلقّى من طهران نحو 700 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن نقل المعرفة والأسلحة الاستراتيجية، فيما تتلقى حماس تمويلاً يقدر بنحو 100 مليون دولار سنوياً من طهران، وتتلقى حركة الجهاد الإسلامي عشرات الملايين، فيما تتلقى الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن مئات الملايين من الدولارات".



وذكر غالانت أنّ "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى القدرة النووية العسكرية. في مواجهة هذا التهديد، يجب التصرف بإحدى طريقتين: عمل عسكري أو تهديد عسكري موثوق".



وتابع أن "إيران تشعر بثقة متزايدة بالنفس"، مضيفًا أن إيران تعتبر أن "الغرب مرتدع ويفتقر إلى الأدوات الفعالة ضدها، بينما تنشغل إسرائيل بالتعامل مع وكلاء إيران، فإنها تزداد قوة اقتصادياً وعسكرياً، وهذا يعطيها مجالاً للعمل. هذا شيء يجب أن يسلبنا القدرة على النوم".



وأكّد أنّ "الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، فاعلة جداً. وإسرائيل تواصل إلحاق الضرر بشكل منهجي بالأملاك والقدرات الإيرانية في المنطقة".



وأردف، "لن نسمح لإيران بإنشاء جيش في سوريا، ولن نسمح بأن تحول الجولان إلى لبنان آخر. ولن نسمح للأراضي السورية بأن تكون نقطة انطلاق لأسلحة متطورة نحو لبنان. نحن نعمل على كل هذا على نطاق واسع. منذ أن توليت منصبي، ضاعفنا معدل الهجمات في سوريا في الربع الأول من عام 2023".



وتكلّم غالانت عن الساحة الفلسطينية، فحذر من أن "إضعاف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية يضع إسرائيل أمام قرارات أمنية مهمة"، مضيفًا "في الأماكن التي لا تعمل فيها السلطة، نحن ملزمون باتخاذ إجراءات مكثفة مستمرة ومشددة".