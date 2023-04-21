وزارة الخارجية تتابع التنسيق لإحصاء اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان

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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين، في إطار التشاور والمواكبة المستمرة لأوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تنسيقها مع سفارتي لبنان في كل من الخرطوم والقاهرة والهيئة العليا للإغاثة لإحصاء اللبنانيين كافة الراغبين بمغادرة السودان، فور توفر الظروف الأمنية واللوجستية الملائمة لذلك، علما أن خطوط الاتصال والتعاون مفتوحة مع كل الدول الصديقة، لا سيما فرنسا، لكي يتم إجلاء اللبنانيين في حال تقرر اعتماد خطط إجلاء للرعايا الأجانب.