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بلدية البترون بدأت تحضيراتها للموسم السياحي وتشديد على الالتزام بقراراتها

21
APRIL
2023
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بدأت بلدية البترون تحضيراتها للموسم السياحي، وعقدت اجتماعا مع أصحاب مؤسسات تأجير Scooter وGolf cart ومالكي Tuk Tuk بهدف تنظيم عملهم، خصوصا أن المدينة تستقطب أعدادا كبيرة من السياح في فصل الصيف. وتخلل الاجتماع بحث في آلية عمل تتناسب مع الخطة الشاملة للبلدية. وتبلغ أصحاب المؤسسات بضرورة الإلتزام بشروط السلامة العامة وقرارات البلدية المتعلقة بتنظيم هذا القطاع بالاضافة الى تحديد الأسعار وضبطها وإلزامية التأمين.
 
وشدد رئيس البلدية مرسيلينو الحرك على "ضرورة تطبيق القرارات"، محذرا من أي مخالفة "لأن التعاطي سيتم بحزم وستضطر البلدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصولا إلى تسطير محاضر ضبط ومصادرة المركبة بمؤازرة أمنية".
 
وقال: "مدينتنا هي اليوم الأهم بين المدن السياحية اللبنانية، وسنقوم بكل ما يلزم لتأمين أجواء من الراحة لزوارنا ولأهل مدينتنا في الوقت نفسه، على أن يبقى التنسيق قائما لما فيه خير البترون".

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