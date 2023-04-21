قوى الامن: تدابير سير في بدارو لمدة 3 أيام

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"تنظم لجنة تجار بدارو احتفالا بعنوان "FESTIVAL BADARO STREET" يتضمن معرضا للزهور ومنصات عرض للحرفيين والمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي والشركات وسلسلة احتفالات فنية وثقافية وترفيهية وألعابا للأطفال، وذلك اعتبارا من الساعة 18،00 ولغاية الساعة 23،00 من تاريخ 21-04-2023 ومن الساعة 11،00 لغاية الساعة 23،00 من تاريخي 22 و23-04-2023.

لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- منع وقوف ومرور السيارات طيلة فترة الاحتفال في شارع بدارو الرئيسي الممتد بين طريق الشام وجادة سامي الصلح بالإضافة الى جزء من شارع رقم 87 وشارعي رامز سركيس وهنري شهاب المتصلين بالشارع الرئيسي عند المستديرة وبعض الشوارع الفرعية، بحيث سيجري تحويل السير الى الطرقات المجاورة.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام" .