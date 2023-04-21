للتشدد في الرقابة على الملاحم والمطاعم... الابحاث العلمية الزراعية تنبه من شراء لحوم فاسدة

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أشارت مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية "Lari"، إلى إنه "مع بداية فصل الربيع واقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، ومع كثرة حالات التسمم، يجب الانتباه من شراء لحوم فاسدة، ومن طريقة نقل اللحوم على انواعها في السيارة"، مشددة على "ضرورة طهي اللحوم بشكل جيد".

وطلبت, "التشدد في الرقابة على الملاحم والمطاعم والشركات التي تبيع اللحوم التي قد تقوم بتغيير التواريخ وتجميد اللحوم المبردة، علماً أن هناك عدة طرق للفساد في المواد الغذائية".

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد عدد الجراثيم في اللحوم كلها وفي المياه الملوثة وفي أي مأكولات ملوثة.



واعتبرت أنه, "يتوجب القيام بحملة وطنية لتلافي حالات التسمم، علماً أن المجارير والنفايات تزداد الجراثيم فيها حالياً مع ارتفاع درجات الحرارة".