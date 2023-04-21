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"اكيد فينا سوا": أبهرت وبثّت الحياة مجددا وخيرالله الصفدي: "نجيب على الرهانات حول طرابلس بالعمل والتقدم والنجاح"

21
APRIL
2023
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تحت عنوان "العيد احلى بطرابلس" افتتحت جمعية "اكيد فينا سوا" معرض العيد في "مركز الصفدي الثقافي".

شهد اليوم الاول اطلاق فعاليات المعرض الذي حضره المئات من اهل طرابلس والجوار، كما حضر ضيوف من كافة المناطق اللبنانية. وتميز الحضور بوجوه فنية واجتماعية واعلامية معروفة.
تولى الاعلامي الطرابلسي مالك الشريف الترحيب بالناس في مدينتهم التي لا تستسلم ولا تنطفىء ولا تموت.
رئيسة الجمعية الوزيرة السابقة فيوليت خير الله الصفدي، توجهت الى الحضور بالقول، "دائما نجيب على الرهانات بالايجابية والعمل والتصميم، وها نحن نطلق من خلال هذه الفعاليات منصة للاعمال الصغيرة والمتوسطة وفي جميع المجالات"
واكدت ان رغم المعاناة التي عاشها ويعيشونها فان شباب ونساء طربلس استطاعوا فعلا ان يخلقوا من الازمة فرصا لتأمين استمراريتهم في ارضهم وفي مدينتهم، وان اجاباتهم دائما كانت بالتصميم والاصرار. وختمت داعية النساء والشباب الى التطلع دائما الى الامام لان "المدينة التي لم تغرقها زلازل الماضي وغزوات التاريخ فستبقى مدينة الحياة والجمال"
فعاليات المعرض تتضمن معرضا للمأكولات الطرابلسية المستحدثة بأفكار شباب ونساء تحولت الى أعمال صغيرة ومتوسطة. كما تشمل اكثر من 30 مؤسسة صغيرة في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي والمصممين المحليين وغيرها. وكان لافتا مشاركة عدد كبير من الجمعيات..
وتولى فنانون وعازفون شباب من طرابلس فقرات الEnternainment
والى جانب المعرض شهدت فعاليات اليوم الاول، محاضرة تفاعلية حملت عنوان "للخير انا وانت"
وتستمر فعاليات "العيد أحلى بطرابلس" ليلة الخميس ايضا بباقة من النشاطات المرافقة.

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