الغريب استقبل أبي المنى في كفرمتى وهذا ما تم بحثه

A + A -

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب في دارته في كفرمتى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بحضور المرجع الروحي الشيخ عادل النمر وقاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم وحشد كبير من المشايخ وفعاليات البلدة، وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة، وللأوضاع الداخلية للطائفة الدرزية.

وشدّد اللقاء على أهمية الوحدة الداخلية في الطائفة وجمع الشمل والإهتمام بشؤون الناس في المناطق كافة، في ظلّ الظروف المعيشية والاقتصادية الحرجة، وعلى دور المرجعيات الروحية والمشايخ في تقريب وجهات النظر والحفاظ على القيم الدينية المعروفية الأصيلة.

وتطرّق البحث إلى ضرورة الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات اللازمة والخطّة الإقتصادية للحدّ من الإنهيار الحاصل ومن معاناة جميع اللبنانيين، وتمنّى الشيخ الغريب والشيخ أبي المنى فطراً سعيداً للبنانيين عموماً وللمسلمين على وجه الخصوص.