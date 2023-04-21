الأنباء الكويتية: يعقوبيان: إيران يمكن أن تقدم على صفقة تطيـــــح برأس فرنجية

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الأنباء الكويتية: رأت النائبة بولا يعقوبيان أن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشح الثنائي حزب الله وحركة أمل تخطى مرحلة إعلان الترشيح لرئاسة الجمهورية وتصرف خلال زيارته بكركي وكأنه رئيس جمهورية مع وقف التنفيذ.

وإذا أكدت يعقوبيان رفضها أن تجرى الطبخة الرئاسية في الخارج، ودعت إلى سقوط كل الصفقات التي هي على حساب لبنان، اعتبرت أن إيران يمكن أن تقدم على صفقة تطيـــــح برأس فرنجية، ففي الداخل اللبناني يتمسك حزب الله بفرنجيــــة إلى حد كبير، والمعارضة للأسف مشتتــــة ومبعثـــرة وقد دعيناهـــا من الأساس للذهاب إلى طــــرح اسم جدي لرئاسة الجمهوريــــة لحشر فريــــق حزب الله، فذهبت إلى مرشح مناورة.