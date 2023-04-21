عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 نيسان 2023

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الأخبار: إسرائيل ترقُب «يوم القيامة»

واشنطن تفتح ملف خلافة حاكم المركزي... وترشح أبو سليمان بدعم من ميقاتي والمصرفيين | محامي المصارف لخلافة سلامة



العلّية يطلب معاقبة الكازينو... ويعفي MEA من قانون الشراء العام





النهار: ماذا وراء "تبرؤ" باريس من دعم فرنجية؟



الديار: باريس «تخلط الاوراق» الرئاسية علناً وتعمل على «المقايضة» سراً: دبلوماسية «الوجهين»!

الأسعار ترتفع بعد الزيادات العشوائية للدولار الجمركي والهوة تتسع بين الهيئات الاقتصادية والحكومة

«إسرائيل» أمام قلق وجودي عشية «النكبة» فهل تقدم على «ضربة» استباقية مفاجئة؟



نداء الوطن: ماكرون إلى الرياض بعد الفطر وانزعاج سعودي من الأسلوب الفرنسي

بين "صحوة صدق" و"مناورة كذب" باريس: لا مرشّح مفضّلاً لدينا



الجمهورية: حراك لملاقاة قمتي الرياض





اللواء: ترشيح فرنجية يدخل المرحلة الرمادية بانتظار التسويات الكبرى

باريس تنكفئ إلى الغرف المغلقة وتُنسِّق مع بري.. والهيئات ترفض بدل النقل وتعرفة الكهرباء



l'orient le jour: Michel Aoun : fête iranienne et... gueule de bois