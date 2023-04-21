أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 نيسان 2023

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اللواء: أسرار

همس

يعاني ابناء الجالية اللبنانية في دولة عربية من صعوبات في الحصول على إجازات عمل او تسهيلات سفر..

غمز

يتحدث نواب على صلة بمرجع كبير عن استدراك تم التنبُّه إليه، مما يجعل موضوع الطعن بقانون التمديد للبلديات ليس أمراً ميسوراً..

لغز

تدور تساؤلات لم تحظ بأجوبة مقنعة بعد حول الكلام الأخير الذي سمعه مرشح رئاسي من مرجعية روحية..

نداء الوطن: خفايا

خلال اجتماع لجنة الزراعة النيابية التي عقدت الأربعاء لم يجد وزير الزراعة عباس الحاج حسن غير «الصرامي» لوصف شركات الأسمدة والأدوية الزراعية. لكن رئيس اللجنة عضو «أمل» أيضاً النائب أيوب حميد شطب «المداخلة الثمينة» من المحضر، ثم وشوش الوزير: «أحرجت فريقنا يا عباس».

يشير متابعون إلى أنّ مناخات التفاهم الاقليمي قد تتجه نحو البحث الجدي عن مرشح رئاسي متمرّس سياسياً ومستقل تماماً داخلياً وخارجياً.

يدور صراع صامت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي على خلفية الانتخابات البلدية. ميقاتي مؤيد للتمديد فيما مولوي متحمس لاجرائها لكونه يطمح ليكون رئيساً للحكومة انطلاقاً من انجازه الانتخابات النيابية ولاحقاً الانتخابات البلدية، وهذا ما يزعج ميقاتي.