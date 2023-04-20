وديع عقل: لنا شرف محاربة الفساد لصالح الأوادم!

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غرد عضو المكتب السياسي المحامي وديع عقل عبر تويتر:

"لنا شرف محاربة الفساد لصالح الأوادم! منذ الصباح تقوم جبهة الدفاع عن المجرم رياض سلامة بشن هجوم ضدي عبر مواقع MTV ImLebanon elsiyasa ونشرة أخبار الجديد والمدعو طوني أبي نجم وحسابات وهمية... قمنا بتوثيقها، وسندعي عليهم قضائياً. هدفهم حماية سارقي مال الأوادم، بينما رفاقي وأنا لنا شرف النضال ضد من سرقَ شعبنا ونهب أمواله، جنى العمر. وقد نجحنا بحصد إجماعٍ أوروبيٍ رسميٍ ضد الفاسدين ومافيا تبييض الأموال، وهم يصرخون من هول الضربات القضائية المتتالية... والآتي أعظم. قوتنا بجمهور الأوادم لأننا "لا نخاف" و"لا نرتشي"! نحن نلاحقهم، علناً علناً... ونستمر."