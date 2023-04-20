بالصور-سطوح بيروت تجمع سفيراتها في بيروت

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دعت "جمعية سطوح بيروت" نخبة من سيّدات لبنانيات فاعلات لإطلاعها على آخر نشاطاتها بين لبنان وفرنسا، وجمعتهنّ على مائدة إفطار ثم على طاولة حوار في "L’ Epicerie de Beyrouth" في أنطلياس.

تمّ في هذه اللقاءات عرض شريط مصوَّر عن إنجازات الجمعية المكثّفة خلال أزمة كورونا، مروراً بـ انفجار بيروت والأزمة الاقتصادية المستجدّة، وصولاً إلى "تيليتون 2022" وما تلاه من تنفيذ لعمليات جراحية ومساعدات، مروراً بنشاطها في فرنسا من خلال الجمعية الشقيقة: "Les Toits de Beyrouth" وإعلانها مؤخّراً لسفيراتها في الإنسانية، معرّفة المدعوّات على السفيرات بحضورهن: السيدة القديرة نضال الأشقر، كابتن رولا حطيط، السيدة جوسلين شهوان والسيدة كارين طويل، وبغياب الدكتورة غادة حاتم والبروفيسورة نيكول كرم.

ونوّهت الحاضرات بالنشاط الأخير الذي تتعاون فيه جمعية "سطوح بيروت" مع "مسرح كركلّا الراقص" حيث تبنّت عرضاً لمسرحية كركلّا الجديدة بعنوان "فينيقيا" وذلك مساء الخميس في السابع والعشرين من نيسان الجاري (27-4-2023) على مسرح كركلّا (إيفوار) في حرش تابت في سبيل مساعدة الآخر وحفظ كرامته مهما كان دينه أو انتماؤه السياسي.

وشكرت الإعلامية داليا داغر الحاضرات على هذا الكَمّ من الحبّ والتضافر وأكّدت على استمرار التعاون مع ضيفاتها وكل الداعمين للجمعية كي لا يُقطع حبل الرجاء على هؤلاء الذين رأوا في الجمعية وفي كلّ من يدعمها، بريق أمل لا يجب أن يخفت أبداً.

وتعاهدت المجتمعات على أن تقدّم كلٌّ منهنّ ما يفيد نشاطات الجمعية وتطلّعاتها في سبيل الخير العام، وذلك من خلال أيّ عمل ثقافي، علمي، فني، طبّي، اجتماعي أو دعم مادّي ومعنوي، ما فتح الباب على مزيد من الاقتراحات التي ستبصر النور دون شك بوجود قلوب بيضاء تؤمن بأهمّية العطاء ومساندة الآخر رغم كلّ الظروف والتحدّيات.