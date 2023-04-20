قائد الجيش حضر حفل إفطار تكريمي للعسكريين المتقاعدين ذوي الإحتياجات الخاصة ومصابي الحرب

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أقيم حفل إفطار تكريمي للعسكريين المتقاعدين ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين إصابة حرب في نادي الرتباء المركزي بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون وعقيلته السيدة نعمت عون، ومشاركة الفنانين: عاصي الحلاني، عادل كرم، جيري غزال، بركات جبور.

وألقى قائد الجيش كلمة عايد فيها الحاضرين لمناسبة عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك، معتبرًا أن محبة اللبنانيين هي أكبر رصيد للجيش الذي حمى لبنان وهزم الإرهاب بفضل عزيمة عسكرييه وإلتفاف المواطنين حوله.

وتوجه إليهم بالقول: “أنتم أبطال بذلتم أجسادكم من أجل الوطن والمؤسسة العسكرية، وإهتمامنا بكم هو أقل الواجب. نبذل جهودًا متواصلة لنؤمن لكم الخدمات الأساسية وبخاصة الطبابة”.

وأضاف: “أنتم في أيد أمينة والجيش يقف إلى جانبكم ولن يترككم ويتابع أوضاع المتقاعدين وعائلات الشهداء من خلال مكتب الضباط المتقاعدين في الطبابة العسكرية وجهاز الرعاية والشؤون الإجتماعية للعسكريين القدامى”.