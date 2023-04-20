مركز تجميل غير مرخّص في طرابلس...!

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، بيان جاء فيه, "بتكليف من مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة، قام طبيب قضاء طرابلس، وبمؤازرة من دورية تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة في الشمال، بالكشف على مركز تجميل "فرح بيوتي كلينك"، الكائن في شقة في محلة أبوسمرا".



وأضاف البيان, "بعد ورود معلومات عن إجراء عمليات تجميل في هذه الشقة من قِبل إمرأة لا تحمل شهادات تخولها الحصول على ترخيص لفتح مركز تجميل".



ووفق البيان, "تمت مصادرة كافة المعدات والأدوات الموجودة في الشقة، وتوقيف صاحبة المركز من قبل أمن الدولة".