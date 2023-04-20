living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ محاولات الفرض الرئاسي أمام جدار مسيحي لبناني صلب... والقضاء يُبقي سلوم!

20
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

على الرغم من محاولات الإدارة الفرنسية إقناع السعوديين بفرض سليمان فرنجية رئيساً، ورغم هذه اللامبالاة من حزب الله خاصة إزاء بناء الدولة والإصلاح وموقف مكون كامل في لبنان، لا تزال البيئة المسيحية اللبنانية، شعبياً قبل القيادات السياسية، على موقفها الرافض للإملاءات ولتجديد منظومة التسعينات. وهذا الأمر بات يقيناً في الدوائر التي تريد "إنتاج" الرئيس لديها.

في هذا الوقت، بقي القضاء محور متابعة لبنانية، ومصدراً لشعاع أمل. فقد أبقت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان هدى سلوم موقوفة فاسخة قرار القاضي زياد الدغيدي بتخليتها.
وعلى خطٍ مواز، شهدت قضية استدعاء المحامي الناشط نزار صاغية تحركاً احتجاجياً أمام قصر العدل رفضاً لقرار منع المحامين التحدث إعلامياً قبل نيل إذن من النقابة، التي تضم في صفوفها محامين عن المصارف، ما يثير أسئلة عن خلفيات القرار..

إقليمياً، استمرت المعارك في السودان مع استخدام مكثف لسلاح الجو. وقد عملت وزارة الخارجية اللبنانية على متابعة أوضاع اللبنانيين والتأكد من سلامتهم، بالتوازي مع التنسيق مع السفيرة ديما حداد لمتابعة كل طارئ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   