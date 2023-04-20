الخارجية تتابع أوضاع اللبنانيين في السودان

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها “تتابع بإهتمام كبير الأوضاع في السودان وتتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدَم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين، وأنه وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه فإن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجّل أية إصابات للّبنانيين”.

ودعت الوزارة كل اللبنانيين المقيمين في السودان إلى اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.

ويمكن للحالات الطارئة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان ديما حداد على الرقم التالي(واتس آب):

+249 90 174 8097