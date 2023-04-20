المرصد الاوروبي: قرار المحكمة الفدرالية الجزائية مؤشر للاتجاه الذي تسير به الدول بملف سلامة

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شدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان على أن للقضاء للبناني دور يجب أن يلعبه في محاسبة المرتكبين في أكبر جريمة ضد الانسانية حصلت في لبنان الا وهي حجز أموال المودعين.

ورأى المرصد أن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يسير في الخارج على قدم وساق، فبين جلسة التحقيق المدعو اليها سلامة في باريس في 16 أيار والوفد الاوروبي المؤلف من قضاة من فرنسا، المانيا واللوكسمبورغ أتى رد الطلب الذي تقدم به سلامة الى المحكمة الفدرالية الجزائية للحصول على أوراق التحقيقات وهذا مؤشر على الاتجاه الذي يسير به الملف في الخارج المتجه الى إدانة حاكم مصرف لبنان في جرم الاختلاس وتبييض الاموال.

ودعا المرصد القضاء اللبناني الى عدم الوقوع في "فخ" حماية سلامة لتبرير عدم حضور جلسة التحقيق في 16 أيار في باريس.